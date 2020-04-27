Российские туристы рассказали о планах на летний отпуск

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Половина россиян, опрошенных туристическим сервисом, не планируют переносить отпуск. Многие готовы его провести "хоть где, лишь бы не в помещении", сообщает Туту.ру

В опросе, который проводился на сайте сервиса во второй половине апреля, приняли участие примерно тысяча респондентов.

Треть из них (31 процент) признались, что коронавирус лишил их работы, соответственно, планами на отпуск они не делились. Среди остальных — более половины (53 процента) не собираются переносить летний отпуск, у четверти (24 процента) он и не планировался. 18 процентов опрошенных хотят перенести его на осень или зиму, а пять процентов – получить компенсацию деньгами.