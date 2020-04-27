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Туризм
2020-04-27T12:29
https://ria.ru/20200427/1570622489.html
Российские туристы рассказали о планах на летний отпуск
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/41/1560334197_0:183:3072:1911_1036x0_80_0_0_8b304d15b8e6a13b4a57d1b51396207e.jpg
РИА Новости

Российские туристы рассказали о планах на летний отпуск

12:29 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачные участки
Дачные участки
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Половина россиян, опрошенных туристическим сервисом, не планируют переносить отпуск. Многие готовы его провести "хоть где, лишь бы не в помещении", сообщает Туту.ру
В опросе, который проводился на сайте сервиса во второй половине апреля, приняли участие примерно тысяча респондентов.
Треть из них (31 процент) признались, что коронавирус лишил их работы, соответственно, планами на отпуск они не делились. Среди остальных — более половины (53 процента) не собираются переносить летний отпуск, у четверти (24 процента) он и не планировался. 18 процентов опрошенных хотят перенести его на осень или зиму, а пять процентов – получить компенсацию деньгами.
Те, кто планирует или хотел бы куда-либо поехать, задумываются не только о море и Мальдивах, но и о путешествиях в принципе. "Да хотя бы в деревню к свекрови попасть в Тамбовскую область", — пишет респондентка. Среди желаемых стран называют Таиланд, Индонезию, Филиппины, Испанию, Кубу, Доминикану. Есть и простые ответы: "Вне дома". А также: "Все равно где, главное, чтобы все было хорошо".
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