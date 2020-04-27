Срок оплаты административных штрафов для бизнеса могут увеличить втрое

"Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней. Прошу министерство экономического развития и другие профильные ведомства сегодня до 19.00 внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления её работы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.