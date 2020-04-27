Инфекционист из Екатеринбурга рассказала о борьбе с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Заместитель главного врача по инфекционной службе 40-й больницы Заместитель главного врача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга , где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией , Наталия Бацкалевич приезжает на работу рано утром, и даже когда она возвращается поздно вечером домой, телефон не умолкает, а врачебный чат с коллегами продолжается до глубокой ночи.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей" Наталия Александровна рассказала, почему все, кто плечом к плечу встал на борьбу с коронавирусом, так сроднились и от чего пришлось отказаться сегодня медикам, соприкоснувшимся с коронавирусом.

© Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич © Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич

Особый график

Обычно рабочий день Наталии Бацкалевич начинается в восемь и, как правило, заканчивается к 15:00 — у инфекционистов особый щадящий график. Но это в "мирное" время, а сейчас, когда коронавирус распространился по всей планете и легко перемахнул через Уральские горы, Наталия Александровна с коллегами трудится в режиме "сколько нужно".

"Я подъезжаю в полвосьмого, даже немного раньше, и уже встречаю коллег — человек пять-шесть. Домой — когда как, иногда поздним вечером. Но у меня административная должность, я продолжаю работать на телефоне, поэтому к утру восстановиться сложно: напряжение не уходит", — признается врач.

Переходить на "военный" режим ей не впервой — инфекционисты нередко сталкиваются с чрезвычайными ситуациями. Так, Наталия Александровна вспоминает отравившихся строителей — в больницу сразу привезли больше 100 человек с кишечной инфекцией. Еще был похожий случай с курсантами. Да и обыкновенный грипп каждый год держит в тонусе.

© Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич © Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич

"Когда все началось в Китае , мы понимали, что это и нас не обойдет, но надеялись на лучшее. Мы ведь и сейчас рассчитываем, что у нас будет меньше заболевших, чем в Москве например", — говорит инфекционист.

Впрочем, статистику анализируют специалисты, врачи просто принимают пациентов и оказывают им помощь. "Как будут развиваться события в нашем регионе, мы не знаем и готовимся к более напряженной работе. Мы отдаем себе отчет в том, что может быть много больных, в том числе тяжелых", — продолжает Наталия Александровна. Тяжелые, к сожалению, уже есть — и пенсионеры за 80 лет, и люди гораздо моложе — с сопутствующими болезнями.

© Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич © Фото : из личного архива Наталии Бацкалевич Заместитель главврача по инфекционной службе 40-й больницы Екатеринбурга Наталия Александровна Бацкалевич

"Ситуация под контролем", — четко, словно по-военному, рапортует замглавврача. Говорит уверенно и строго, и ей веришь сразу — так, как верят и больные, и коллеги — у которых, бывает, от усталости опускаются руки, но когда рядом есть надежное плечо, силы берутся словно ниоткуда.

Период высокого напряжения

Каждый инфекционист, объясняя коронавирусному пациенту особенности заболевания, становится еще и психологом. Если к гриппу люди привыкли, то коронавирус пугает одним названием. К тому же все видели в телерепортажах ряды коек в китайских больницах, мобильные морги-рефрижераторы в США , отчаявшихся итальянских и испанских врачей.

"Вирус новый, поэтому надо объяснять, поддерживать, успокаивать. В длительной изоляции люди теряют душевное равновесие, и врачу порой приходится выступать своего рода буфером, принимать на себя отрицательные эмоции. Нам это тоже непросто, но мы понимаем: пациент хочет выговориться", — объясняет Бацкалевич.

У медиков больницы есть чат, где они тоже делятся впечатлениями, поддерживают друг друга. О чем пишут — "врачебная тайна", улыбается доктор, но признается, что тем, у кого накопившееся за день напряжение грозит обернуться к вечеру "коротким замыканием", это очень помогает.

Наталия Александровна не берется предсказать, как долго смогут выдерживать ее коллеги этот график, эти невероятные нагрузки, но уверена, что они не отступят: "Иногда кажется, что уже все — предел, а потом открывается второе, третье, десятое дыхание, и ты снова работаешь, решаешь проблемы".

По поводу риска заразиться самим медикам, как это происходит в сотнях клиник по всему миру, врач говорит так: да, опасаемся, но парализующего волю и разум страха нет. Инфекционисты — люди, конечно, смелые, однако не безбашенные, отмечает она.

"Мы привыкли работать с угрозой своему здоровью. Это не мешает рассуждать и принимать взвешенные решения", — подчеркивает Наталия Александровна.

Плечом к плечу

С момента начала эпидемии заместитель главного врача больницы подписала лишь одно заявление от медсестры, не пожелавшей работать в подобных условиях. Подписала сразу, не уговаривая. Наталия Александровна вспоминает, как несколько лет назад, когда на базе их больницы предполагалось разворачивать госпиталь для особо опасных инфекций по плану ГО и ЧС, проверяющий из Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" задал вопрос: "А вы уверены, что ваши доктора в чрезвычайной ситуации не откажутся работать?"

"Не помню, что я тогда сказала, — трудно было отвечать за других. А сейчас я знаю точный ответ. Никогда еще мы не были столь дружны и близки друг другу, как сейчас", — говорит замглавврача.

При этом, добавляет она, решение о доплатах медикам, принятое правительством и региональными властями, ничего не изменило. И хотя дополнительные деньги никогда не помешают, сейчас люди думают совсем не об этом.

"Очень не хватает общения с семьей, друзьями. У моей самой близкой подруги 10 апреля был день рождения, я сфотографировала подарок и послала по WhatsApp. Но встречаться нельзя — не потому что кто-то запретил, а просто мы понимаем ситуацию", — поясняет доктор.

Она очень переживает за пожилых родителей, которые живут в небольшом городке в 200 километрах от Екатеринбурга. Наталия Александровна не видела их уже полтора месяца и не знает, сможет ли, случись что, прийти на помощь.

Медицинский флешмоб

Но эти мысли она от себя гонит. Сегодня и так хватает тревог. Прекрасно понимая ситуацию, руководство освободило врачей от обязанностей, не связанных напрямую с основным делом.

"Это большое счастье — работать в такой больнице. Нам создали все условия, мы не занимаемся закупкой препаратов, средств защиты, не мониторим рынок. Только скажи, что нужно, и все получишь", — отмечает замглавврача.

Инфекционистов поддерживают все. Недавно медики других отделений больницы устроили трогательный флешмоб, выстроившись с цветами и подарками у закрытого корпуса "инфекционки". Призывали держаться, пожелали, чтобы хватало сил и терпения. "До слез", — признается Наталия Александровна.

"Коллегам говорю: вы не очень-то привыкайте, закончится пандемия — посмотрим. Хотя с врачами, как с армией: не хочешь кормить свою — будешь кормить чужую. Но то, как к нам сейчас относятся, очень радует", — заключает Бацкалевич.