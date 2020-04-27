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2020-04-27T14:53
https://ria.ru/20200427/1570622164.html
В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570631710_0:90:644:452_1036x0_80_0_0_e30bfc41457616dd63b6d41d7a29713d.jpg
РИА Новости

В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке

12:18 27.04.2020 (обновлено: 14:53 27.04.2020)
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© Кадр из видео очевидцевЗадержание нарушителей режима самоизоляции в Чебоксарах
Задержание нарушителей режима самоизоляции в Чебоксарах
© Кадр из видео очевидцев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Жительница Чебоксар ударила по лицу сотрудника полиции, а ее родственница укусила участкового; правоохранители потребовали женщин не нарушать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.
Ранее в социальных сетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как полицейские задерживают женщин за нарушение самоизоляции на одной из улиц в Чебоксарах. Женщины оказывают сопротивление, кричат и пытаются убежать.
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"Жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по статье 20.6 КоАП ("Невыполнение требований правил по предупреждению и ликвидации ЧС") и по части 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции", — говорится в сообщении.

В МВД по Чувашской Республике организовали проверку конфликтной ситуации. Материалы направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения.
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Следственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
Популярные комментарии
А я бы привлек их к исправительным работам в больнице для короновирусных. Санитарками для тяжелых больных. Пятнадцать суток за подвиги и четырнадцать дней отдохнуть там же на карантине.
27 апреля, 12:39
pp164
181411199
Ну хоть по пятнашке им влепить надо. Чтоб другим не хотелось...
27 апреля, 12:20
Валерий Камаев
1405121103
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