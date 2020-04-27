В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке

"Жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по статье 20.6 КоАП ("Невыполнение требований правил по предупреждению и ликвидации ЧС") и по части 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции", — говорится в сообщении.