В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке

Ранее в социальных сетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как полицейские задерживают женщин за нарушение самоизоляции на одной из улиц в Чебоксарах. Женщины оказывают сопротивление, кричат и пытаются убежать.
18 апреля, 08:00Хроники социальной изоляции: спасаем мир, лежа на диване
"Жительница Чебоксар, которой полицейские сделали замечание о нарушении режима самоизоляции, стала кричать и оскорблять сотрудников, спровоцировав конфликт. Было принято решение о составлении в отношении нее административного протокола по статье 20.6 КоАП ("Невыполнение требований правил по предупреждению и ликвидации ЧС") и по части 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти"). В момент пресечения административного правонарушения горожанка ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила участкового уполномоченного полиции", — говорится в сообщении.
В МВД по Чувашской Республике организовали проверку конфликтной ситуации. Материалы направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения.