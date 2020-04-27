В Рязанской области выявили 85 случаев заражения коронавирусом

БРЯНСК, 27 апр - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Рязанской области достигло 687, за сутки было выявлено еще 85 случаев заражения, сообщает правительство региона в понедельник.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 27 апреля в регионе выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 687 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 101 положительный тест находится на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 788 человек.
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В настоящее время выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.