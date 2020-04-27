В Рязанской области выявили 85 случаев заражения коронавирусом

"По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 27 апреля в регионе выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 687 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время выздоровели 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей, говорится в сообщении.