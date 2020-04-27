В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Семнадцать больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Состояние 17-ти госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще девять человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов", – говорится в сообщении.
За последние сутки подтверждено 59 новых случаев COVID-19 в Свердловской области. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды.
Среди заболевших также – семь жителей других регионов России, представителей организованной группы людей, которые прибыли в Свердловскую область с задокументированными отрицательными анализами на вирус. Они были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на наличие COVID-19.
Всего, таким образом, в Свердловской области зарегистрировано 454 случая новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.