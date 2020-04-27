В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

"Состояние 17-ти госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 73 – как средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще девять человек – уральские врачи вылечили в общей сложности 97 пациентов", – говорится в сообщении.

Среди заболевших также – семь жителей других регионов России, представителей организованной группы людей, которые прибыли в Свердловскую область с задокументированными отрицательными анализами на вирус. Они были изолированы в одном из санаториев региона, где по прибытии у них были взяты дополнительные тесты на наличие COVID-19.