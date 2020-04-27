В Бельгии от COVID-19 скончался 94-летний бывший узник Освенцима

"Микроскопический коронавирус смог сделать то, что не удалось целой нацистской армии", - написал сын бывшего узника.
Две недели назад он отметил 94-ый день рождения, находясь в изоляции в доме престарелых.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Последние 40 лет Анри Кичка посвятил выступлениям перед школьниками, в которых рассказывал о нацистских концлагерях, написал мемуары.
Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье польских иммигрантов еврейского происхождения. В 16-летнем возрасте он был депортирован из Бельгии и несколько лет провел в концлагерях и лагерях смерти. После окончания Второй мировой войны Кичка вернулся в Бельгию. Он оказался единственным выжившим из семьи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.