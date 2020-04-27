Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками ДСНВ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москва готова обсуждать новые виды вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На этом же уровне в ходе недавних разговоров это было подтверждено, четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше чем через год истекает Договор СНВ-3 и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3 ", - сказал министр во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
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Все это было согласовано в принципе на уровне президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, "практически ничего из этого, к сожалению, не воплотилось в жизнь", отметил Лавров.
"Диалог по стратегической стабильности, очередной раунд в январе состоялся, но никакого импульса к поиску конструктивных решений мы на стороне американской делегации не заметили", - резюмировал министр.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) и что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления ДСНВ, в интервью РИА Новости Рябков добавил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, однако, эту идею отвергли.