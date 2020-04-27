Россия готова обсуждать новые виды вооружений за рамками ДСНВ

"На этом же уровне в ходе недавних разговоров это было подтверждено, четко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям с учетом того, что меньше чем через год истекает Договор СНВ-3 и с учетом того, что появились новые виды вооружений. Мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3 ", - сказал министр во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

Все это было согласовано в принципе на уровне президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, "практически ничего из этого, к сожалению, не воплотилось в жизнь", отметил Лавров.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Российская сторона не раз на самом высоком уровне заявляла, что готова продлить существующее соглашение без предварительных условий. В апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответ на ноту о возможности продления ДСНВ, в интервью РИА Новости Рябков добавил, что Вашингтон по всем признакам скоро решит не продлевать договор. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, так как с точки зрения Вашингтона ДСНВ имеет ряд недостатков. В Пекине, как и в Москве, однако, эту идею отвергли.