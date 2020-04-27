В Ингушетии подготовили еще 160 коек для пациентов с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Власти Власти Ингушетии подготовили в двух лечебных учреждениях республики 160 дополнительных коек для приема больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.

В Ингушетии 590 зараженных коронавирусом, при этом 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ. Скончались 18 больных, в том числе муфтий республики, выздоровели 97 человек.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение развернуть в Малгобеке и Сунже дополнительные койки для приема инфицированных. Это позволит улучшить маршрутизацию, снизить нагрузку с больниц Назрановского района , а также с выездных бригад скорой медицинской помощи, у которых в два-три раза возросло количество вызовов", – приводятся в сообщении слова премьер-министра региона Владимира Сластенина.

Отмечается, что в Сунженской центральной районной больнице оборудовано 60 койко-мест, а на базе детского отделения Малгобекской центральной районной больницы разворачиваются еще 100 койко-мест. Из них 70% согласно нормативам будут обеспечены постоянной подачей кислорода.

По словам министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой, в обеих больницах укомплектован штат медиков, сотрудники прошли переподготовку по оказанию медицинской помощи инфицированным и правилам личной безопасности.