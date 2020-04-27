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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:13
https://ria.ru/20200427/1570621742.html
В Ингушетии подготовили еще 160 коек для пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569487717_0:187:2980:1863_1036x0_80_0_0_aea3ed30852b46b2ea66946de7e2d841.jpg
РИА Новости

В Ингушетии подготовили еще 160 коек для пациентов с коронавирусом

12:13 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПалата для больных с коронавирусной инфекцией
Палата для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Палата для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии подготовили в двух лечебных учреждениях республики 160 дополнительных коек для приема больных с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона.
В Ингушетии 590 зараженных коронавирусом, при этом 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 13 – на аппаратах ИВЛ. Скончались 18 больных, в том числе муфтий республики, выздоровели 97 человек.
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"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение развернуть в Малгобеке и Сунже дополнительные койки для приема инфицированных. Это позволит улучшить маршрутизацию, снизить нагрузку с больниц Назрановского района, а также с выездных бригад скорой медицинской помощи, у которых в два-три раза возросло количество вызовов", – приводятся в сообщении слова премьер-министра региона Владимира Сластенина.
Отмечается, что в Сунженской центральной районной больнице оборудовано 60 койко-мест, а на базе детского отделения Малгобекской центральной районной больницы разворачиваются еще 100 койко-мест. Из них 70% согласно нормативам будут обеспечены постоянной подачей кислорода.
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По словам министра здравоохранения Ингушетии Заремы Льяновой, в обеих больницах укомплектован штат медиков, сотрудники прошли переподготовку по оказанию медицинской помощи инфицированным и правилам личной безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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