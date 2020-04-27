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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:12
https://ria.ru/20200427/1570621670.html
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

12:12 27.04.2020
58877
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавируса, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, критическая фаза в Италии и Испании продолжалась максимум полтора месяца. Он отметил, что Россия выйдет на плато к середине мая.
"А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", — сказал он.
Песков подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам переболел. По его словам, каждому придется работать над смягчением последствий пандемии для своей жизни. Песков считает, что это будет нелегко.
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Он отметил, что государство продолжит помогать россиянам. Кроме того, нужно будет контролировать, как выполняются принятые решения.
Вместе с тем Песков уверен, что жизнь вернется в нормальное русло.

Пик в Москве пройден

Эксперты считают, что в Москве уже прошел пик заболеваемости. Так, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила РИА Новости, что он был пройден три дня назад.
Такой вывод она сделала из графика, который показывает сглаженную кривую. При этом, по ее словам, в Москве не стоит ориентироваться на динамику числа заболевших.
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Тем не менее Роспотребнадзор призвал россиян остаться дома на майские праздники.
"Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома", — сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Ожидается, что Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в течение недели.
В России выявили 87 147 случаев заражения инфекцией, по этому показателю страна обогнала Китай и заняла девятое место среди государств с наибольшим числом заболевших. С начала пандемии умерли 794 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
В стране есть эпидемиологи короме Пескова ?
27 апреля, 12:55
юююта юта
3250012
Ну насчёт "забудут тяготы", я думаю что никто не забудет то сидя на карантине, как бабки тают как снег в солнечный весенний день, а прихода нет... Это не забываемые ощущения...
27 апреля, 12:46
zzaa_stss
2300310
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