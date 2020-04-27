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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:09
https://ria.ru/20200427/1570621476.html
В Мордовии четырехлетняя девочка заразилась коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402890_0:14:2958:1678_1036x0_80_0_0_6b62266e9576310ae25e7002c73b92ba.jpg
РИА Новости

В Мордовии четырехлетняя девочка заразилась коронавирусом

12:09 27.04.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 42 жителей Мордовии, среди них четырехлетняя девочка и 12 больных старше 60 лет, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.
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"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом. Двенадцать человек старше 60 лет. Также много молодых людей - девять человек моложе 30 лет, из них один ребенок - четырехлетняя девочка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 человек из 42 - жители Саранска. Семь новых случаев подтверждено в Рузаевском районе. "Продолжают подтверждаться диагнозы COVID-19 у жителей Ардатовского и Атяшевского районов, являющиеся последствиями прошедших там больше двух недель назад похорон и поминок. Причем все новые больные в данных мероприятиях не участвовали, а заразились впоследствии уже от лиц, инфицированных группой участников похорон", - подчеркивается в сообщении оперштаба.
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Таким образом, общее количество заболевших в Мордовии увеличилось до 560 человек. Полностью выздоровели 36 человек.
"Все так называемые новые случаи - окончательное подтверждение COVID-19 у ранее выявленных лиц, которые находились либо в лечебных учреждениях с признаками ОРВИ или пневмонией и подозрениями на коронавирус, либо у контактных с ними лиц, не имевших симптомов и находившихся на карантине. То есть все заболевшие к моменту подтверждения диагноза были изолированы", - отмечается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика МордовияЗдоровье - ОбществоРузаевский районСаранск
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