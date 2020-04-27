В Мордовии четырехлетняя девочка заразилась коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 42 жителей Коронавирус подтвержден еще у 42 жителей Мордовии , среди них четырехлетняя девочка и 12 больных старше 60 лет, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 518 случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались.

"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом. Двенадцать человек старше 60 лет. Также много молодых людей - девять человек моложе 30 лет, из них один ребенок - четырехлетняя девочка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 человек из 42 - жители Саранска . Семь новых случаев подтверждено в Рузаевском районе . "Продолжают подтверждаться диагнозы COVID-19 у жителей Ардатовского и Атяшевского районов, являющиеся последствиями прошедших там больше двух недель назад похорон и поминок. Причем все новые больные в данных мероприятиях не участвовали, а заразились впоследствии уже от лиц, инфицированных группой участников похорон", - подчеркивается в сообщении оперштаба.

Таким образом, общее количество заболевших в Мордовии увеличилось до 560 человек. Полностью выздоровели 36 человек.

"Все так называемые новые случаи - окончательное подтверждение COVID-19 у ранее выявленных лиц, которые находились либо в лечебных учреждениях с признаками ОРВИ или пневмонией и подозрениями на коронавирус, либо у контактных с ними лиц, не имевших симптомов и находившихся на карантине. То есть все заболевшие к моменту подтверждения диагноза были изолированы", - отмечается в сообщении.