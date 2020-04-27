Онлайн-платформу "Антивирусное предложение" внедрили в ОЭЗ Москвы

"В условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции крайне важно получать информационную поддержку как в части налоговых преференций, так и в части кооперации и продвижения своих товаров и услуг. На единой онлайн-платформе собраны продукция и услуги компаний, работающих в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Это позволит предприятиям сфокусироваться на производственных процессах, выстраивать их с учетом всех имеющихся в "Технополисе" возможностей. Данные о продукции и услугах компаний на онлайн-платформе будут постоянно обновляться. Такая онлайн-платформа очень удобна для заказчиков - им будет проще найти подрядчика или поставщика уникальных решений", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.