Онлайн-платформу "Антивирусное предложение" внедрили в ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" начала работать единая онлайн-платформа данных о продукции и услугах резидентов ОЭЗ, разработанных в период пандемии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции крайне важно получать информационную поддержку как в части налоговых преференций, так и в части кооперации и продвижения своих товаров и услуг. На единой онлайн-платформе собраны продукция и услуги компаний, работающих в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Это позволит предприятиям сфокусироваться на производственных процессах, выстраивать их с учетом всех имеющихся в "Технополисе" возможностей. Данные о продукции и услугах компаний на онлайн-платформе будут постоянно обновляться. Такая онлайн-платформа очень удобна для заказчиков - им будет проще найти подрядчика или поставщика уникальных решений", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев отметил, что инновационные компании отличает инициативность и умение оперативно реагировать на возникающие запросы,
"Сегодня компании, работающие в ОЭЗ "Технополис Москва", производят медицинское оборудование и расходные материалы к нему, системы распределения медицинских газов и очищения биологически опасных стоков, резиденты оснащают машины скорой помощи и печатают на 3D-принтерах уникальные элементы устройств для больниц. Их агрегация позволит компаниям найти новые рынки сбыта и оценить возможности кооперации внутри экономической зоны", — рассказал Дёгтев.
Все предложения представлены на сайте "Антивирусное предложение". В форме обратной связи можно рассказать о своих продуктах, которые помогут городу справиться с распространением коронавирусной инфекции, уточняется в сообщении.