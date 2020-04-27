Митрополит Челябинский и Миасский сдал тест на COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий с симптомами пневмонии находится на изоляции, в понедельник он сдал тест на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба челябинской епархии.

"Сообщаем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий 26 апреля с симптомами пневмонии обратился в больницу и до определения диагноза находится на изоляции. Состояние архиерея хорошее. Тест на коронавирус сдан сегодня, 27 апреля", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба напоминает, что уже с 20 апреля по решению правящего архиерея не проводились некоторые богослужения, включая вечерние службы, не совершались некоторые требоисправления.

"А с 29 апреля приостанавливается посещение прихожанами всех храмов во время богослужения", - уточняется в сообщении. Богослужения в храмах будут совершаться в присутствии только священнослужителей, для верующих будет организована трансляция в интернете, поясняет епархия.

Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения правящего архиерея, добавляется в сообщении.

По данным на утро 27 апреля, в Челябинской области подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений). Из подтвержденных пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц. Умерли три человека (причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19).