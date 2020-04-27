Самарские власти рассказали о новых случаях коронавируса в регионе

САМАРА, 27 апр - РИА Новости. Двадцать пять из 35 жителей Самарской области, у которых за сутки диагностирован коронавирус, заразились при контакте с ранее заболевшими, сообщает региональный оперативный штаб по профилактике COVID-19.
В понедельник оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что за последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах, в том числе 35 – в Самарской области.
"В регионе подтверждены 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Двадцать пять человек выявлены при обследовании круга контактных лиц с ранее заболевшими", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, коронавирус также выявили у семи пациентов, поступивших с внебольничной пневмонией или ОРВИ. Кроме того, диагноз подтвердился у троих жителей региона, приехавших из Москвы.
Всего в Самарской области подтверждены 264 случая заболевания коронавирусом, 26 человек выздоровели, двое скончались.
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