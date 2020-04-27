В Омской области ребенок заразился коронавирусом

"Это семь мужчин, из которых трое контактировали с родственниками, приехавшими из Москвы, по четверым (заразившимся - ред.) эпидемиологическое расследование продолжается. (Также заболели COVID-19 - ред.) - женщина 70 лет (эпидрасследование продолжается) и ребенок трех лет - контакт в аэропорту с заразившимися", - поясняют в ведомстве.