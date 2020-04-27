В Омской области ребенок заразился коронавирусом

ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в Омской области, среди заболевших ребенок, который контактировал в аэропорту с заразившимися, сообщили журналистам в понедельник в Роспотребнадзоре.
За сутки в Омской области диагноз коронавирус лабораторно подтвердился у девяти человек, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"Это семь мужчин, из которых трое контактировали с родственниками, приехавшими из Москвы, по четверым (заразившимся - ред.) эпидемиологическое расследование продолжается. (Также заболели COVID-19 - ред.) - женщина 70 лет (эпидрасследование продолжается) и ребенок трех лет - контакт в аэропорту с заразившимися", - поясняют в ведомстве.
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Общее количество случаев коронавируса в Омской области достигло 71. От инфекции, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, вылечились 21 человек, умер один пациент. На лечении от COVID-19 сейчас находятся 50 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.