В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 330 человек

"За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 24 новых случая инфицирования коронавирусом. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 человек выздоровели, 2 человека умерли", - говорится в сообщении.