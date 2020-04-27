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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T12:04
https://ria.ru/20200427/1570621165.html
В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 330 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 330 человек

12:03 27.04.2020 (обновлено: 12:04 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 24 пациента, всего в регионе 330 случаев заражения, 65 человек выздоровели, сообщает в понедельник обладминистрация.
"За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 24 новых случая инфицирования коронавирусом. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 человек выздоровели, 2 человека умерли", - говорится в сообщении.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗЛипецкая область
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