В Липецкой области число заболевших COVID-19 выросло до 330 человек

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области за сутки увеличилось на 24 пациента, всего в регионе 330 случаев заражения, 65 человек выздоровели, сообщает в понедельник обладминистрация.
"За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 24 новых случая инфицирования коронавирусом. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего за время эпидемии в регионе выявлено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 65 человек выздоровели, 2 человека умерли", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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