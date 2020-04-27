Путин поручил разработать план поддержки базовых секторов экономики

"Разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Срок – 30 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.