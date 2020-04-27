В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

"В Пермском крае выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у девяти пациентов нет симптомов болезни, они изолированы дома, остальные 11 проходят лечение в больнице. Среди заболевших девять мужчин, девять женщин и двое детей. Большинство новых пациентов контактировали с заболевшими в Прикамье, также один человек прибыл из Москвы, один из Турции. Больше половины из них - младше 45 лет, четверо - старше 45 лет и старше 65 лет", - говорится в сообщении.