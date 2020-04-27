В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
По данным регионального минздрава, ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 составил 4,6%. Всего под наблюдением врачей проходят лечение 387 человек.
"В Пермском крае выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у девяти пациентов нет симптомов болезни, они изолированы дома, остальные 11 проходят лечение в больнице. Среди заболевших девять мужчин, девять женщин и двое детей. Большинство новых пациентов контактировали с заболевшими в Прикамье, также один человек прибыл из Москвы, один из Турции. Больше половины из них - младше 45 лет, четверо - старше 45 лет и старше 65 лет", - говорится в сообщении.
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За время эпидемии в регионе 61 человек излечился от коронавируса, шесть пациентов с COVID-19 скончались. Около 1,9 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.