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Туризм
2020-04-27T17:40
https://ria.ru/20200427/1570620967.html
В АТОР рассказали, что госпомощь пойдет на субсидии по вывозу туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570044259_0:94:2048:1246_1036x0_80_0_0_6ae2fddb1f68a741e5b44999661597b4.jpg
РИА Новости

В АТОР рассказали, что госпомощь пойдет на субсидии по вывозу туристов

17:40 27.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки на рейс 2143 Анталья – Москва авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Анталия в Турции
Российские туристы во время посадки на рейс 2143 Анталья – Москва авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Анталия в Турции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты туристической отрасли считают, что большая часть государственной помощи пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа, сообщает АТОР.
Правительство утвердило правила субсидирования туроператоров в сфере выездного туризма в связи с распространением в мире пандемии коронавируса. В общей сложности, на это выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на компенсацию расходов по организации вывозных рейсов туроператоров и расходов по невозвратным тарифам авиакомпаний.
Согласно тексту документа, субсидии могут получить туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул клиенту деньги за нереализованный турпакет.
"На субсидию могут также претендовать туроператоры, которые возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. По данным Ростуризма, с 17 марта по 30 апреля российские туроператоры вернули в страну порядка 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира", — поясняют в АТОР.
Эксперты оценивают среднюю стоимость рейса по дальнемагистральным направлениям в сумму от 12 миллионов рублей. Стоимость маршрутов по ближним направлениям в среднем может составлять около пяти миллионов рублей. Если взять среднюю стоимость вывозного рейса – восемь миллионов рублей, а среднюю его загрузку – 300 человек, то на 533 вывозных рейса туроператоры потратили почти 4,3 миллиарда рублей.
"Всего же на субсидии туроператорам в сфере выездного туризма (и за вывоз туристов, и за компенсации им туров с невозвратными авиабилетами) выделено 3,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что большая их часть пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа", — отметили в ассоциации.
При этом специалисты считают открытым вопрос о том, каким образом будут рассматриваться заявки, если авиакомпания вместо возврата средств за неиспользованную перевозку выдает туроператору ваучер на будущий перелет. По этому пути пошли как иностранные, так и некоторые российские авиакомпании. Кроме того, турфирма не может компенсировать из субсидии затраты, если она произвела их из фонда персональной ответственности туроператора.
Ключевская сопка
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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