В АТОР рассказали, что госпомощь пойдет на субсидии по вывозу туристов

Российские туристы во время посадки на рейс 2143 Анталья – Москва авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Анталия в Турции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Эксперты туристической отрасли считают, что большая часть государственной помощи пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа, Эксперты туристической отрасли считают, что большая часть государственной помощи пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа, сообщает АТОР.

Правительство утвердило правила субсидирования туроператоров в сфере выездного туризма в связи с распространением в мире пандемии коронавируса. В общей сложности, на это выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на компенсацию расходов по организации вывозных рейсов туроператоров и расходов по невозвратным тарифам авиакомпаний.

Согласно тексту документа, субсидии могут получить туроператоры, реализовавшие турпродукт, в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При этом, туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул клиенту деньги за нереализованный турпакет.

"На субсидию могут также претендовать туроператоры, которые возвращали российских организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. По данным Ростуризма, с 17 марта по 30 апреля российские туроператоры вернули в страну порядка 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира", — поясняют в АТОР.

Эксперты оценивают среднюю стоимость рейса по дальнемагистральным направлениям в сумму от 12 миллионов рублей. Стоимость маршрутов по ближним направлениям в среднем может составлять около пяти миллионов рублей. Если взять среднюю стоимость вывозного рейса – восемь миллионов рублей, а среднюю его загрузку – 300 человек, то на 533 вывозных рейса туроператоры потратили почти 4,3 миллиарда рублей.

"Всего же на субсидии туроператорам в сфере выездного туризма (и за вывоз туристов, и за компенсации им туров с невозвратными авиабилетами) выделено 3,5 миллиарда рублей. Эксперты считают, что большая их часть пойдет на субсидии по вывозу туристов из-за рубежа", — отметили в ассоциации.