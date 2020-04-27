В Хабаровском крае рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Отмечается, что с учетом новых случаев к вечеру понедельника в крае зарегистрировано 439 случаев заболевания, из них пять человек умерли, 50 человек выздоровели, в том числе 23 за последние сутки. На лечении находится 384 пациента, из них шесть в тяжелом состоянии, в том числе три на аппарате ИВЛ. У 85% пациентов заболевание протекает в легкой форме.