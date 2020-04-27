В Хабаровском крае рассказали о новых пациентах с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Тридцать три новых случая коронавируса подтверждено за минувшие сутки в Хабаровском крае, из них два человека старше 80 лет, а также один ребенок, сообщает минздрав региона в понедельник.
"Сегодня в Хабаровском крае выявлено 33 случая COVID-19 у жителей города Хабаровска и Ванинского района. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет, семь пациентов старше 65 лет, в том числе два старше 80 лет, один ребенок 9 лет. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учетом новых случаев к вечеру понедельника в крае зарегистрировано 439 случаев заболевания, из них пять человек умерли, 50 человек выздоровели, в том числе 23 за последние сутки. На лечении находится 384 пациента, из них шесть в тяжелом состоянии, в том числе три на аппарате ИВЛ. У 85% пациентов заболевание протекает в легкой форме.
Сообщается, что в изоляторах находится 39 человек, из числа близких контактов с заболевшими. В обсерваторе - 160 человек, прибывших из заграничных поездок.
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