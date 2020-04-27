В Югре ожидают спецрейс с россиянами из Индонезии и Таиланда

"На 28 апреля запланировано прибытие в Сургут специального рейса авиакомпании "ЮТэйр", который следует по маршруту Денпасар (Индонезия) - Бангкок (Таиланд) - Сургут. Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее в прямом эфире глава региона сообщила о такой необходимости в связи с поступающими обращениями от жителей... На данном рейсе прибудут в Россию из Индонезии и Таиланда 192 человека", - говорится в сообщении.

"Региональным оперативным штабом поручено главам муниципальных образований Югры, жители которых прибудут в Сургут спецрейсом, организовать транспортировку до места проживания во взаимодействии с региональными подразделениями управления Роспотребнадзора, МВД, а также предусмотреть комплекс мер по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней прибывших граждан", - добавили в оперштабе.

Ранее в окружном департаменте общественных и внешних связей сообщали, что жители Югры обратились в адрес правительства региона и губернатора, в том числе через социальные сети, с просьбой о содействии в выезде из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что на территорию РФ уже вернулись 23 югорчанина, каждый из них после прилета отправился на карантин.