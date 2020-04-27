В Югре ожидают спецрейс с россиянами из Индонезии и Таиланда

"На 28 апреля запланировано прибытие в Сургут специального рейса авиакомпании "ЮТэйр", который следует по маршруту Денпасар (Индонезия) - Бангкок (Таиланд) - Сургут. Рейс организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Ранее в прямом эфире глава региона сообщила о такой необходимости в связи с поступающими обращениями от жителей... На данном рейсе прибудут в Россию из Индонезии и Таиланда 192 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в списках, которые постоянно уточняются, более 100 югорчан, а также жители ряда других регионов, в том числе Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции. С просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось Министерство иностранных дел РФ, перелет для всех пассажиров будет бесплатный, подчеркнули в оперштабе.
Все граждане, которые прибудут в Сургут данным рейсом, выразили согласие пройти необходимые санитарно-карантинные мероприятия, в том числе двухнедельное соблюдение режима обязательной самоизоляции, отметили в штабе. Так, для жителей Югры, Тюменской области и Ямала организуют транспортировку к местам проживания, при этом граждан из других регионов разместят в сургутском обсерваторе.
"Региональным оперативным штабом поручено главам муниципальных образований Югры, жители которых прибудут в Сургут спецрейсом, организовать транспортировку до места проживания во взаимодействии с региональными подразделениями управления Роспотребнадзора, МВД, а также предусмотреть комплекс мер по соблюдению режима самоизоляции в течение 14 дней прибывших граждан", - добавили в оперштабе.
Ранее в окружном департаменте общественных и внешних связей сообщали, что жители Югры обратились в адрес правительства региона и губернатора, в том числе через социальные сети, с просьбой о содействии в выезде из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что на территорию РФ уже вернулись 23 югорчанина, каждый из них после прилета отправился на карантин.
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