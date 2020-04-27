Путин поручил выделить регионам помощь на поддержку граждан и предприятий

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству до 15 мая выделить регионам дополнительно 200 миллиардов рублей на поддержку граждан и предприятий.

Отмечается, что это делается в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса.

Также правительство должно к 30 апреля разработать меры поддержки базовых секторов экономики.

Как сообщил на минувшей неделе министр экономического развития Максим Решетников, из-за коронавируса страна теряет примерно 100 миллиардов рублей своего ВВП в день.

По ситуации на 27 апреля, в России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных погибли, 7346 вылечились.