В Курской области число заразившихся COVID-19 выросло до 525

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Курской области за сутки выросло на 69 - до 525 человек, сообщает в понедельник областная администрация.
"По данным на 27 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 525 (+69) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В числе новых зараженных 27 человек в возрасте старше 60 лет, шестеро детей от года до 10 лет.
Ранее сообщалось о смерти двух пациентов с COVID-19 за минувшие сутки – это врач анестезиолог-реаниматолог Игорь Татаркин и епископ Железногорский и Льговский Вениамин. В общей сложности с начала пандемии в регионе скончались шесть человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выздоровевших – 46 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф