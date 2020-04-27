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2020-04-27T15:18
https://ria.ru/20200427/1570620585.html
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу
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РИА Новости

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу

11:56 27.04.2020 (обновлено: 15:18 27.04.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, перешел на другую работу, став начальником тыла районного отдела полиции, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Приказом начальника главного управления он назначен начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району", — сообщила Куликова, уточнив, что ГИБДД и работа по тылу никак не связаны.

Ранее прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.
Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 25 февраля, однако, как пояснил РИА Новости представитель Советского районного суда, судья взяла самоотвод и дело было передано другому судье. Слушание перенесли на 26 марта, однако оно не состоялось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, производство по делу приостановлено.
Автомобиль полиции
25 февраля, 16:00
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
В документах суда также указано, что дело рассматривается единолично судьей, а истцом выступает прокурор Воронежской области.
По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23,3 миллиона рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.
Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство Госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.
498313726394
ГУМВДВоронежская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Я правильно понял что взяточника- полицейского не осудили за особо тяжкие преступления и не этапировали в Магадан лет на 25 на общую зону за тяжксть содеянного, а перевели на другую должность?!
27 апреля, 12:22
vvch40573
151152011
можно сказать, повысили, начальником тыла ,где стырить побольше.
27 апреля, 12:33
LLookyn
144111211
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