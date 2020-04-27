Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на другую работу

ВОРОНЕЖ, 27 апр — РИА Новости. Замначальника управления ГИБДД по Замначальника управления ГИБДД по Воронежской области , которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, перешел на другую работу, став начальником тыла районного отдела полиции, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

"Приказом начальника главного управления он назначен начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району", — сообщила Куликова, уточнив, что ГИБДД и работа по тылу никак не связаны.

Ранее прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУ МВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.

Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 25 февраля, однако, как пояснил РИА Новости представитель Советского районного суда, судья взяла самоотвод и дело было передано другому судье. Слушание перенесли на 26 марта, однако оно не состоялось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, производство по делу приостановлено.

В документах суда также указано, что дело рассматривается единолично судьей, а истцом выступает прокурор Воронежской области.

По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23,3 миллиона рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.