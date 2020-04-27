Онлайн – конференция о старте акции "Георгиевская ленточка"

- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;- заместитель руководителя Росмолодежи Андрей ПЛАТОНОВ;- заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Владимир ФИЛИППОВ;- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия МАНДРОВА;- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;- директор центра "Мосволонтер" Дмитрий ПОКРОВСКИЙ.В 2020 году в связи с распространением короновируса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, решено перенести на более поздние сроки. Однако в миллионах российских семей этот праздник будет отмечаться 9 мая. Георгиевская ленточка станет особо дорогим и символичным подарком для многих людей, которые в эти дни находятся на самоизоляции.В 2020 году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах. Об особенностях акции в 2020 году расскажут участники онлайн- конференции."Георгиевская ленточка" — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная цель акции — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтёров Победы при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".