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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:13
https://ria.ru/20200427/1570620485.html
Онлайн – конференция о старте акции "Георгиевская ленточка"
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РИА Новости

Онлайн – конференция о старте акции "Георгиевская ленточка"

11:54 27.04.2020 (обновлено: 20:13 28.04.2020)
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28 апреля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн - конференцию, посвященную общероссийскому старту акции "Георгиевская ленточка".
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Участники:
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- заместитель руководителя Росмолодежи Андрей ПЛАТОНОВ;
- заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Владимир ФИЛИППОВ;
- заместитель директора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия МАНДРОВА;
- руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- директор центра "Мосволонтер" Дмитрий ПОКРОВСКИЙ.

В 2020 году в связи с распространением короновируса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, решено перенести на более поздние сроки. Однако в миллионах российских семей этот праздник будет отмечаться 9 мая. Георгиевская ленточка станет особо дорогим и символичным подарком для многих людей, которые в эти дни находятся на самоизоляции.
В 2020 году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн и оффлайн форматах. Об особенностях акции в 2020 году расскажут участники онлайн- конференции.
"Георгиевская ленточка" — это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная цель акции — дать возможность каждому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.
Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира силами тысяч Волонтёров Победы при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@rian.ru
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыГеоргиевская ленточка (акция)Анонсы
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