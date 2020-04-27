В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики десять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило десять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин и снарядов калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались четыре населенных пункта ДНР.
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