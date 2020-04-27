В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 18 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 15 мин и снарядов калибрами 82 и 120 миллиметров, при обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались четыре населенных пункта ДНР.