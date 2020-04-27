В Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

КАЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Коронавирус подтверждён еще у 70 жителей Татарстана, общее число заболевших в регионе составило 632, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"В республике Татарстан сегодня подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма болезни)", - сказала Галимова журналистам.
По ее информации, 11 случаев являются завозными, 59 – контакты с ранее заболевшими. В числе заболевших семеро несовершеннолетних (до 18 лет), 28 человек в возрастной группе от 30 до 50 лет, 16 – от 50 до 60 лет, 11 – от 18 до 30, два человека старше 70 лет. Больше всего заболевших зарегистрировано в Казани – 31 человек.
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За последние сутки выздоровели 18 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. За весь период в республике выздоровели 75 человек. Лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 557 человек.
По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщики и подрядчики, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.