В Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

"В республике Татарстан сегодня подтверждено 70 новых случаев коронавирусной инфекции: 18 человек госпитализированы, 52 проходят лечение на дому (у них лёгкая или бессимптомная форма болезни)", - сказала Галимова журналистам.

За последние сутки выздоровели 18 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. За весь период в республике выздоровели 75 человек. Лечение в настоящее время в стационарах и на дому проходят 557 человек.

По решению правительства Татарстана с 30 марта для всех жителей республики введен режим самоизоляции, приостановлены межмуниципальные перевозки пассажиров. Передвигаться по улицам могут работники системообразующих предприятий, их поставщики и подрядчики, следующие к месту работы, остальным выходить разрешено лишь в ближайшие магазин, аптеку, выбросить мусор, выгулять домашнее животное либо по неотложным целям со специальным смс-пропуском. Ранее был введен запрет на проведение всех мероприятий численностью 20 и более человек, приостановлена деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных организаций. Учеба в школах и вузах ведётся дистанционно. В республике приостановлена работа торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, розничных рынков.