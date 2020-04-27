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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:47
https://ria.ru/20200427/1570619980.html
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:47 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 34 и составило 498, выздоровели 39 человек, из которых 15 - за последние сутки, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6198 новых случаев, в том числе 34 - в Тверской области.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
"При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 15 и составило 39 человек. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, это мужчина 1952 года рождения, у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 157 человек, Конаковском районе - 121 человек, городе Кимры - 107 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТверская областьКонаковский районКимры
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