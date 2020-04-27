В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Тверской области за сутки выросло на 34 и составило 498, выздоровели 39 человек, из которых 15 - за последние сутки, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6198 новых случаев, в том числе 34 - в Тверской области.

"При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 15 и составило 39 человек. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, это мужчина 1952 года рождения, у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.