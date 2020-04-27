В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на 34 и составило 498, выздоровели 39 человек, из которых 15 - за последние сутки, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 6198 новых случаев, в том числе 34 - в Тверской области.
"При этом количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 15 и составило 39 человек. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 498 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, это мужчина 1952 года рождения, у которого были хронические заболевания – гипертоническая болезнь и острая почечная недостаточность, требующая гемодиализа.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 157 человек, Конаковском районе - 121 человек, городе Кимры - 107 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.