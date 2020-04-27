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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:55
https://ria.ru/20200427/1570619950.html
Эксперт ВШЭ: Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 три дня назад
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570509077_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_197c308eb3711e26c53ee08078c6dace.jpg
РИА Новости

Эксперт ВШЭ: Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 три дня назад

11:46 27.04.2020 (обновлено: 11:55 27.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Красная площадь в Москве
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве был пройден 3 дня назад, учитывать надо не только рост числа заболевших, но и число проводимых тестов, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
По ее словам, в Москве и регионах наблюдается разная динамика по заболеваемости коронавирусом. Если брать ситуацию в столице, то нужно смотреть не на изменение числа заболевших день ото дня, а на сглаженную кривую.
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"Потому что количество выявленных, во-первых, зависит от числа тестирований, во-вторых, от самых разных случайных факторов... а так, вообще вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден, и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось", - пояснила Попович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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