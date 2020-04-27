Эксперт ВШЭ: Москва прошла пик заболеваемости COVID-19 три дня назад

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве был пройден 3 дня назад, учитывать надо не только рост числа заболевших, но и число проводимых тестов, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
По ее словам, в Москве и регионах наблюдается разная динамика по заболеваемости коронавирусом. Если брать ситуацию в столице, то нужно смотреть не на изменение числа заболевших день ото дня, а на сглаженную кривую.
"Потому что количество выявленных, во-первых, зависит от числа тестирований, во-вторых, от самых разных случайных факторов... а так, вообще вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден, и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось", - пояснила Попович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.