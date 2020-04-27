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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T11:54
https://ria.ru/20200427/1570619858.html
Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155779/46/1557794681_0:0:2830:1592_1036x0_80_0_0_c628994ce2d586910326d66e90f08a70.jpg
РИА Новости

Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом

11:46 27.04.2020 (обновлено: 11:54 30.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
Флаги с символикой ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Проведение международного марафона джазовой музыки Doctor Jazz Party показывает, что сотрудничество и диалог между разными странами являются самым важным условием для окончательной победы над пандемией, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"РФПИ рад принять участие в организации международного благотворительного онлайн-марафона джазовой музыки Doctor Jazz Party для поддержки врачей и медсестер, которые, каждый день рискуя своей жизнью, ведут борьбу с пандемией. Международный характер марафона подчеркивает, что сотрудничество и диалог между разными странами являются самым важным условием для окончательной победы над пандемией", — заявил Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба РФПИ.

Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте. Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев отметил, что Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом.
Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, РФПИ инвестировал в производство в России экспресс-тестов на COVID-19 и организовал тестирование на коронавирусную инфекцию жителей Москвы и Московской области, сотрудников крупнейших предприятий России, участвовал в создании совместного предприятия для производства препарата "Фавипиравир", доказавшего свою эффективность против коронавируса в Китае. В марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
Композитор и пианист Даниил Крамер во время награждения на концерте в честь юбилейного съезда Международного союза музыкальных деятелей.
21 марта, 08:00Культура
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Doctor Jazz PartyКоронавирусыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЯндексМузыкаНовости культурыФестиваль Koktebel Jazz PartyMail.Ru GroupДмитрий Киселев
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