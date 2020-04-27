Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом

Фестиваль Koktebel Jazz Party проведет благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"РФПИ рад принять участие в организации международного благотворительного онлайн-марафона джазовой музыки Doctor Jazz Party для поддержки врачей и медсестер, которые, каждый день рискуя своей жизнью, ведут борьбу с пандемией. Международный характер марафона подчеркивает, что сотрудничество и диалог между разными странами являются самым важным условием для окончательной победы над пандемией", — заявил Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба РФПИ.

РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, РФПИ инвестировал в производство в России экспресс-тестов на COVID-19 и организовал тестирование на коронавирусную инфекцию жителей Москвы и Московской области, сотрудников крупнейших предприятий России, участвовал в создании совместного предприятия для производства препарата "Фавипиравир", доказавшего свою эффективность против коронавируса в Китае. В марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".