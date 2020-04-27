Лавров оценил возможность проведения видеоконференции Совбеза ООН

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Страны "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад и в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
Что касается полноценного очного саммита, то сейчас участники ждут, когда ситуация позволит приступить к его практической проработке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф