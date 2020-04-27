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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:45
https://ria.ru/20200427/1570619822.html
Лавров оценил возможность проведения видеоконференции Совбеза ООН
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570034745_0:76:3071:1803_1036x0_80_0_0_4f198dd09f3601b7ecf0139b4630de79.jpg
РИА Новости

Лавров оценил возможность проведения видеоконференции Совбеза ООН

11:45 27.04.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Страны "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад и в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 11:31Распространение нового коронавируса
Пандемия показала взаимозависимость всех стран, заявил Лавров
Что касается полноценного очного саммита, то сейчас участники ждут, когда ситуация позволит приступить к его практической проработке.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
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