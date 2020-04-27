Лавров оценил возможность проведения видеоконференции Совбеза ООН

"Пятерка" размышляет сейчас над тем, чтобы внести свой вклад и в формулирование путей противодействия коронавирусу. С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться", - заявил он в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции.