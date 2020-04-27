В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 11 761

ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 11 761, сообщает министерство здравоохранения республики.

Минздрав информирует, что за период с вечера воскресенья до утра понедельника лабораторные исследования выявили наличие коронавируса в организме 144 человек.

Также за период с вечера субботы до утра воскресенье от коронавирусной инфекции скончались четыре человека. С начала эпидемии зафиксировано 539 летальных исходов.

По состоянию на утро понедельника в Польше по поводу коронавируса госпитализировано 2759 человек, 78 878 находятся на карантине, 2466 выздоровели.

В настоящее время в Польше введен режим эпидемии. Правительство республики в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.