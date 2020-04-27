В Ростовской области умер второй пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Второй пациент с диагнозом " Второй пациент с диагнозом " коронавирусная инфекция " скончался в Ростовской области , сообщил журналистам начальник управления информационной политики правительства региона Сергей Тюрин.

По данным на 27 апреля, в области зарегистрировано 714 случаев заболевания коронавирусом. Из них 65 - за последние сутки. Выздоровели 42 человека. Ранее сообщалось о смерти одного пациента.

"Два человека умерли", - сказал Тюрин. Он уточнил, что пациент 1970 года рождения проходил лечение в Центральной городской больнице Ростова-на-Дону

"У него были сопутствующие хронические заболевания. К сожалению, здесь можно говорить и о позднем обращении за медицинской помощью", - добавил он.

В тяжелом состоянии в настоящее время в регионе находятся пять пациентов. В обсервации – 34 человека.