В КБР за сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19

НАЛЬЧИК, 27 апр - РИА Новости. Почти 30 человек заболели Почти 30 человек заболели коронавирусом за сутки в Кабардино-Балкарии , выздоровели трое, общее число заболевших в республике составляет 329, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 300 случаев коронавирусной инфекции, среди госпитализированных – двое детей, пятеро пациентов - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Один человек скончался. Выздоровели 28 человек. В республике введен режим полной самоизоляции до 30 апреля.

"За сутки выявлено 29 новых случаев заболевания, всего в республике зарегистрировано 329 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Выздоровело за сутки три пациента, всего их 31", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки госпитализировано 12 человек, а всего в двух госпиталях находятся 141 человек, в том числе двое детей. В реанимации - 15 человек, из которых семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"Из госпиталя выписано четыре человека, из них трое выздоровели, а один переведен на амбулаторное лечение", - уточняет ведомство.

Под амбулаторным наблюдением находятся 159 человек, в том числе 34 ребенка, все они переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Дома под медицинским наблюдением остается 1404 человека, имевших контакты с зараженными людьми.