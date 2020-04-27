Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Российское правительство готовит третий пакет мер, направленных на поддержку экономики, в связи с распространением COVID-19, заявил председатель правительства Михаил Мишустин

"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство", — отметил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

При этом премьер указал, что уже начали действовать меры поддержки из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики.

"Это освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тысяч рублей в месяц врачам, 50 тысяч рублей - среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи, 25 тысяч - младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам", - напомнил Мишустин.

По его словам, также расширена программа беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. "Подписано постановление правительства, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач", - сказал он.

Мишустин указал, что по поручению президента кабмин предусмотрел меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. "Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания - до 3 миллиардов рублей", - заключил Мишустин.