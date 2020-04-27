Пункт скорой помощи открылся в подмосковном Фряново

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пост скорой помощи открылся в подмосковном поселке Фряново городского округа Щелково, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Пост расположился на первом этаже филиала местной областной больницы. Площадь помещения составила 140 квадратных метров. Для медработников были оборудованы две комнаты отдыха, гардероб, душ, столовая, отдельный вход.
"Во Фряново медицинскую помощь жителям круглосуточно оказывают
две бригады скорой медицинской помощи. Ранее они базировались в здании, построенном в начале ХХ века, которое уже не отвечало требованиям безопасности.Меньше, чем за две недели, было подобрано новое помещение, проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, чтобы создать максимально комфортные условия для наших специалистов, особенно в такое напряженное время", - приводится цитата министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.