Пункт скорой помощи открылся в подмосковном Фряново

две бригады скорой медицинской помощи. Ранее они базировались в здании, построенном в начале ХХ века, которое уже не отвечало требованиям безопасности.Меньше, чем за две недели, было подобрано новое помещение, проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, чтобы создать максимально комфортные условия для наших специалистов, особенно в такое напряженное время", - приводится цитата министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.