Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом

"Поэтому наши призывы, которые звучали задолго до нынешних событий, призывы, ко всем странам мира объединиться для коллективной работы, для совместной выработки ответов на трансграничные, не щадящие никого угрозы, и тогда были своевременными и сейчас, я убеждён, приобретают ещё большую актуальность", - добавил министр.