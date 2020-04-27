Лавров призвал все страны объединиться для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса показала, что ни одна страна не может отгородиться от подобных трансграничных угроз, Россия призывает все страны объединяться для противостояния таким опасностям, сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все, даже самые упёртые скептики, должны теперь, наконец, понять, что никто не сможет отгородиться ни стенами, ни рвами от такого рода угроз. Попытка действовать "каждый за себя", попытка отсидеться в тихой гавани, как принято говорить, не сработает", - сказал Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Он отметил, что от последствий пандемии страдают примерно одинаково и те государства, которые решили максимально закрыть общение с внешним миром, и те, кто решил подойти к проблеме более философски, например, Швеция.
"Поэтому наши призывы, которые звучали задолго до нынешних событий, призывы, ко всем странам мира объединиться для коллективной работы, для совместной выработки ответов на трансграничные, не щадящие никого угрозы, и тогда были своевременными и сейчас, я убеждён, приобретают ещё большую актуальность", - добавил министр.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.