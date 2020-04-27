В Чернобыле совершили литургию в годовщину аварии на ЧАЭС

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в 34-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС совершил Божественную литургию в Ильинском храме города Чернобыля, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
"Из храма велась прямая трансляция богослужения. Ильинский храм - единственная церковь, действующая на территории зоны отчуждения ЧАЭС", - говорится в сообщении.
Впервые храм на этом месте упоминается в летописях XVI века. С тех пор церковь неоднократно разрушалась и вновь восстанавливалась. В последний раз храм закрыли в апреле 1986 года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова открыт по просьбе работников станции.
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В 2001 году настоятелем храма был назначен бывший ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС архимандрит Николай (Якушин). Священник создал рядом с храмом музей и уже несколько лет строит храм-мемориал в память о ликвидаторах аварии. В память о жертвах катастрофы и во здравие выживших специально для храма была создана икона "Чернобыльский Спас".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Ильинском храме пасхальный молебен 26 апреля 2011 года, в 25-ю годовщину трагедии, напомнили в РПЦ.
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