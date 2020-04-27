В Чернобыле совершили литургию в годовщину аварии на ЧАЭС

Впервые храм на этом месте упоминается в летописях XVI века. С тех пор церковь неоднократно разрушалась и вновь восстанавливалась. В последний раз храм закрыли в апреле 1986 года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова открыт по просьбе работников станции.