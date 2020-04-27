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Религия и мировоззрение
2020-04-27T11:39
https://ria.ru/20200427/1570618746.html
В Чернобыле совершили литургию в годовщину аварии на ЧАЭС
https://cdn25.img.ria.ru/images/155745/16/1557451668_0:233:3079:1965_1036x0_80_0_0_942d1fafdd32123f518d755434351505.jpg
РИА Новости

В Чернобыле совершили литургию в годовщину аварии на ЧАЭС

11:38 27.04.2020 (обновлено: 11:39 27.04.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Стела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим в 34-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС совершил Божественную литургию в Ильинском храме города Чернобыля, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата.
"Из храма велась прямая трансляция богослужения. Ильинский храм - единственная церковь, действующая на территории зоны отчуждения ЧАЭС", - говорится в сообщении.
Впервые храм на этом месте упоминается в летописях XVI века. С тех пор церковь неоднократно разрушалась и вновь восстанавливалась. В последний раз храм закрыли в апреле 1986 года, после аварии на ЧАЭС, однако в 1994 году он был снова открыт по просьбе работников станции.
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
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В 2001 году настоятелем храма был назначен бывший ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС архимандрит Николай (Якушин). Священник создал рядом с храмом музей и уже несколько лет строит храм-мемориал в память о ликвидаторах аварии. В память о жертвах катастрофы и во здравие выживших специально для храма была создана икона "Чернобыльский Спас".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Ильинском храме пасхальный молебен 26 апреля 2011 года, в 25-ю годовщину трагедии, напомнили в РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧернобыльская АЭСОбщество
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