Глава карантинной больницы в Уфе рассказал, как там борются с COVID-19

С 6 апреля РКБ имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Главный врач клиники Эльза Сыртланова ушла на самоизоляцию, ее обязанности исполняет главный врач Белорецкой центральной больницы Евгений Кустов.

По его словам, на первом этаже корпуса остается зона перемещения со шлюзами. "Спецпомещения, где есть возможность снять и надеть костюм, здесь же другие медработники помогают облачаться в них и контролируют защиту. Конечно же, мы говорим только о максимальной ковид-безопасности для пациентов и сотрудников... Свести шанс заражения к минимуму - наша задача. Для этого весь персонал в средствах индивидуальной защиты, проведено разделение локализации и маршрутов движения и размещения пациентов, введен особый порядок транспортировки пациентов на исследования и процедуры", - добавил он.