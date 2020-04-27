Глава карантинной больницы в Уфе рассказал, как там борются с COVID-19

УФА, 27 апр – РИА Новости. Исполняющий обязанности главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Евгений Кустов рассказал, что в больнице лечатся 138 пациентов и врачей с коронавирусом, и разместил фотографии медиков, работающих в условиях борьбы с COVID-19.
С 6 апреля РКБ имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Главный врач клиники Эльза Сыртланова ушла на самоизоляцию, ее обязанности исполняет главный врач Белорецкой центральной больницы Евгений Кустов.
"Продолжаем лечить и ставить на ноги больных. Всего пациентов на 26 апреля - 138 человек, 28 из них сотрудники РКБ им. Куватова, в реанимации три пациента, на ИВЛ никого нет. Все они размещены в одном девятиэтажном терапевтическом корпусе и распределены по этажам в соответствии с тяжестью состояния и профилем заболевания. С 6 по 9 этажи — терапевтический профиль, с 3 по 5 — хирургический, второй этаж — реанимация и свободные койки, где развернута интенсивная терапия. Назначены старшие по этажам и распределен персонал", - написал Кустов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, на первом этаже корпуса остается зона перемещения со шлюзами. "Спецпомещения, где есть возможность снять и надеть костюм, здесь же другие медработники помогают облачаться в них и контролируют защиту. Конечно же, мы говорим только о максимальной ковид-безопасности для пациентов и сотрудников... Свести шанс заражения к минимуму - наша задача. Для этого весь персонал в средствах индивидуальной защиты, проведено разделение локализации и маршрутов движения и размещения пациентов, введен особый порядок транспортировки пациентов на исследования и процедуры", - добавил он.
Кустов опубликовал фотографии, как сотрудники помогают снимать спецкостюмы с врачей после работы в коронавирусной зоне.
По данным минздрава республики, в Башкирии COVID-19 заболели 570 человек, 72 из них выздоровели, 14 скончались.
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