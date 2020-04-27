Лавров оценил заявление Путина и Трампа по юбилею встречи на Эльбе

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по юбилею встречи на Эльбе - сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей, таких как борьба с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.
"Надеюсь, что кризис (вызванный COVID-19 – ред.) сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего, ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой, профессиональной работой, во имя обеспечения мирного, благополучного будущего всех народов. Сигнал, который внушает оптимизм, был дан президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Вчера они выпустили совместное заявление по случаю 75-ой годовщины встречи на Эльбе, где ровно это и подчеркнули – что в то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над разногласиями, над противоречиями и объединить усилия ради битвы, решающей битвы с общим врагом", - сказал Лавров на лекции для студентов МГИМО в формате видео-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас по большому счету сейчас задача для наших стран стоит ровно таким же образом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.