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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:37
https://ria.ru/20200427/1570618663.html
Лавров оценил заявление Путина и Трампа по юбилею встречи на Эльбе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1036x0_80_0_0_6150befc5a7745297d460ae83273fb91.jpg
РИА Новости

Лавров оценил заявление Путина и Трампа по юбилею встречи на Эльбе

11:37 27.04.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по юбилею встречи на Эльбе - сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей, таких как борьба с коронавирусом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
26 апреля, 13:09
Слуцкий оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе
"Надеюсь, что кризис (вызванный COVID-19 – ред.) сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего, ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой, профессиональной работой, во имя обеспечения мирного, благополучного будущего всех народов. Сигнал, который внушает оптимизм, был дан президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Вчера они выпустили совместное заявление по случаю 75-ой годовщины встречи на Эльбе, где ровно это и подчеркнули – что в то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над разногласиями, над противоречиями и объединить усилия ради битвы, решающей битвы с общим врагом", - сказал Лавров на лекции для студентов МГИМО в формате видео-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас по большому счету сейчас задача для наших стран стоит ровно таким же образом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
25 апреля, 21:5375 лет Великой Победы
Косачев оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе
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