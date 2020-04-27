Курганские власти объяснили введение ограничения на продажу алкоголя

ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр - РИА Новости. Ограничения на продажу алкоголя в Курганской области, которые вводятся с 30 апреля по 10 мая 2020 года, будут применены в связи с наступлением пожароопасного сезона и профилактикой лесных пожаров, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Как сообщалось, в Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, с 30 апреля по 10 мая 2020 года. Кроме того, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

"Данная мера (ограничения на продажу алкоголя) вводится в связи с наступлением пожароопасного периода и длительных выходных. Возгорания часто являются причиной неосторожного обращения с огнем граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы минимизировать риски, было принято такое решение", - сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что в прошлом году аналогичная мера в регионе также вводилась. По данным правительства региона, запрет на продажу алкоголя, в том числе пива, вводился в Курганской области с 5 по 13 мая 2019 года. Так, в прошлом году в регионе сложилась неблагоприятная ситуация с лесными пожарами. ГУМЧС по региону информировало, что, по предварительным данным, в 2019 году огнем уничтожены или повреждены 84 строения, из них 14 жилых, 12 нежилых домов, 17 хозпостроек и 41 садовый дом. Как сообщало СУСК, из-за лесного пожара в деревне Ордина Белозерского района погибла женщина 1932 года рождения.