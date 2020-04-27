Битрикс24 есть готовый комплект для работы из дома. При этом компания сейчас предлагает бесплатный тариф для неограниченного количества сотрудников. На период самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие работодатели перевели своих сотрудников на дистанционную работу – современные технологии позволяют взаимодействовать членам одной команды, находясь в разных точках. Крупные компании и небольшие бизнесы, даже школы и вузы используют для своих нужд доступные онлайн платформы и сервисы. Однако вся информация оказывается разбросанной по разным платформам, а не находится внутри компании. К тому же, популярные мессенджеры предназначены скорее для дружеского общения, а не работы, поэтому, строго говоря, они вряд ли могут быть удобными в деловой переписке. Впрочем, на рынке существуют и более надежные разработки. Например, у сервисаесть готовый комплект для работы из дома. При этом компания сейчас предлагает бесплатный тариф для неограниченного количества сотрудников.

© Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке" © Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке"

Тот же офис, только виртуальный

Многие сотрудники офисов давно мечтали о переходе на удаленную работу, преимущества казались неоспоримыми: не тратить время и силы на дорогу, работать из любой точки мира. Воображение рисовало идеальную картинку: работа через компьютер на свежем воздухе и в экологически чистой среде, при этом без потери качества и уровня заработков. В реальности все оказалось гораздо сложнее. К переходу на "удаленку" не только не был готов бизнес, но и многие сотрудники. Выяснилось, что самоконтроль – дело сложное, к тому же в условиях замкнутой жизни резко падает мотивация.

Впрочем, подобного рода сложности решаемы, и сделать это может работодатель, выбрав удобную и эффективную платформу для взаимодействия с сотрудниками. Чтобы поддерживать контакт с коллегами, одних чатов недостаточно. Поэтому в сервисе Битрикс24 есть еще и календарь, новости, возможность размещать новости компании и проводить видеозвонки. Не забывайте о том, что, находясь в разных точках, вашим сотрудникам необходимо по-прежнему чувствовать себя частью одной слаженной команды.

Четкий контроль

Одна из главных "ловушек" дистанционной работы – отсутствие контроля со стороны руководства, ведь человеческую психологию никто не отменял. В итоге у работников могут накапливаться несделанные дела, а руководство волнуется из-за того, что теряет контроль над ситуацией. Именно поэтому так важно на удаленной работе сохранять привычный рабочий ритм, и во многом тон должно задавать руководство.

Как и в оффлайн, при удаленной работе офиса очень важно четко формулировать поручения сотрудникам. В этом смысле Битрикс24 поможет правильно распределять и фиксировать поставленные задачи через специальные команды. Нужно сделать всего пару кликов, чтобы поставить задачу и назначить ответственного за ее выполнение. К тому же, можно разделить процесс на подзадачи, добавить чек-листы и файлы, которые помогут сотрудникам сделать все качественно и вовремя. Программа не даст сотруднику забыть о сроке сдачи выполненного задания.

© Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке" © Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке"

Еще один вариант - запланировать встречу, удобную по времени для всех сотрудников, и можно не сомневаться, что коллеги вовремя увидят уведомление и напоминание. Кстати, к встрече можно прикрепить необходимые файлы, а также обсудить все вопросы в комментариях. В любой момент сотрудник сможет найти нужную информацию даже после окончания онлайн-совещания.

Общение с клиентами

CRM . И система сама подскажет менеджерам, что сделать на каждом этапе сделки. Взаимодействие с клиентами становится в условиях удаленной работы одной из главных проблем для функционирования отделов продаж. Создатели сервиса рекомендуют переводить работу отдела продаж в CRM, система будет фиксировать все этапы работы с клиентом. В Битрикс24 все обращения от клиентов из соцсетей и мессенджеров будут сразу попадать в. И система сама подскажет менеджерам, что сделать на каждом этапе сделки.

Кстати, записи разговоров и переписки с клиентами из соцсетей и любых мессенджеров будут автоматически сохраняться в CRM, так что все данные будут объединены в одной общей базе. Это позволит сделать все этапы работы более четкими, избавиться от ненужной рутины и исключить путаницу.

Безопасность и хранение

Для каждого портала "Битрикс24" создается общий корпоративный диск. В нём можно структурированно хранить все необходимые файлы, распределяя доступ к ним между сотрудниками. Каждый работник может настроить автоматическую синхронизацию данных с рабочим компьютером, чтобы всегда иметь их под рукой и безопасно делиться ими с коллегами.

Кроме того, для хранения накопленного компаний опыта можно создать корпоративную базу знаний. Для этого не нужно уметь программировать или изучать разметку. Страницы базы знаний выглядят как небольшие сайты. Создать и наполнить их контентом может любой в простом визуальном редакторе. В базе знаний удобно хранить все регламенты, шаблоны документов и рабочие отчёты.

Все сервисы в одном

Еще одна проблема, с которой люди столкнулись сейчас на удаленной работе, – это необходимость одновременно использовать различные программы. С коллегами переписываются в мессенджере, по другим каналам - получают задания от руководства, а третьи используют для общения с клиентами. Все это приводит к ненужной суматохе и вызывает ощущение, что с этим валом заданий и проблем справиться невозможно. Битрикс24 объединяет множество продуктов в одну систему. Здесь есть корпоративный мессенджер, CRM, таск-менеджер, в программу интегрирована телефония-мессенджеры-соцсети.

© Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке" © Битрикс24 Сотрудникам компаний станет проще работать на "удаленке"

Попробуйте прямо сейчас. Еще один важный момент – это перевод абсолютно всех процессов работы компании в онлайн. То, что в офисе мы порой делаем, не задумываясь и автоматически, при удаленной работе может превратиться в проблему. Речь идет не только о согласовании документов и оплате счетов, но и, к примеру, о заявлениях на отпуск. В Битрикс24 все эти вопросы можно решать, не отходя от компьютера.