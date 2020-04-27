"Биокад" проведет исследования препарата от артрита для лечения COVID-19

"Левилимаб, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита и доказавший свою эффективность в рамках 1 и 2 фаз клинического исследования, может получить ускоренную государственную регистрацию в связи с тем, что механизм его действия связан с цитокиновым штормом (опасная для жизни реакция иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19 - ред.). Вместе с тем, для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования 3 фазы", - рассказали в компании.