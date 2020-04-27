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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:34
https://ria.ru/20200427/1570618477.html
"Биокад" проведет исследования препарата от артрита для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/148455/78/1484557845_0:162:3064:1886_1036x0_80_0_0_68fac3d7cef57b3b8e3d0c6712c6c8b5.jpg
РИА Новости

"Биокад" проведет исследования препарата от артрита для лечения COVID-19

11:34 27.04.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкБиотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
Биотехнологическая компания Biocad в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Минздрав разрешил российской биотехнологической компании "Биокад" провести клинические исследования эффективности и безопасности левилимаба у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, препарат может быть зарегистрирован в ускоренном режиме в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Левилимаб, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита и доказавший свою эффективность в рамках 1 и 2 фаз клинического исследования, может получить ускоренную государственную регистрацию в связи с тем, что механизм его действия связан с цитокиновым штормом (опасная для жизни реакция иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19 - ред.). Вместе с тем, для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования 3 фазы", - рассказали в компании.
Левилимаб - это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Как уточнили в компании, препарат может быть зарегистрирован в конце мая 2020 года по упрощенной процедуре, утвержденной постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 № 441.
Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. В документе уточняется, что ряд ингибиторов рецепторов интерлейкина-6 широко используются для лечения ревматоидного артрита, среди которых тоцилизумаб и сарилумаб.
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В частности, правительство США месяц назад выдало грант на клиническое исследование американского ингибитора тоцилизумаб у пациентов с COVID-19. "Первые испытания ингибитора интерлейкина-6 в качестве терапии против коронавируса стали проводить в США, логичным шагом для укрепления национальной безопасности должны стать исследования отечественного препарата в России", – прокомментировал гендиректор "Биокада" Дмитрий Морозов.
"Биокад" - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. На прошлой неделе девять российских разработок вакцин против COVID-19 были включены ВОЗ в перечень перспективных, в их числе – две от "Биокада".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МорозовБиокадСШАОбщество
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