"Биокад" проведет исследования препарата от артрита для лечения COVID-19

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Минздрав разрешил российской биотехнологической компании "Биокад" провести клинические исследования эффективности и безопасности левилимаба у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции, препарат может быть зарегистрирован в ускоренном режиме в конце мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Левилимаб, изначально разработанный для лечения ревматоидного артрита и доказавший свою эффективность в рамках 1 и 2 фаз клинического исследования, может получить ускоренную государственную регистрацию в связи с тем, что механизм его действия связан с цитокиновым штормом (опасная для жизни реакция иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19 - ред.). Вместе с тем, для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования 3 фазы", - рассказали в компании.
Левилимаб - это отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6. Как уточнили в компании, препарат может быть зарегистрирован в конце мая 2020 года по упрощенной процедуре, утвержденной постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 № 441.
Согласно временным методическим рекомендациям о профилактике, диагностике и лечению COVID-19 Минздрава России, смертность при COVID-19 ассоциирована, в том числе, с повышением уровня интерлейкина-6. В документе уточняется, что ряд ингибиторов рецепторов интерлейкина-6 широко используются для лечения ревматоидного артрита, среди которых тоцилизумаб и сарилумаб.
В частности, правительство США месяц назад выдало грант на клиническое исследование американского ингибитора тоцилизумаб у пациентов с COVID-19. "Первые испытания ингибитора интерлейкина-6 в качестве терапии против коронавируса стали проводить в США, логичным шагом для укрепления национальной безопасности должны стать исследования отечественного препарата в России", – прокомментировал гендиректор "Биокада" Дмитрий Морозов.
"Биокад" - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. На прошлой неделе девять российских разработок вакцин против COVID-19 были включены ВОЗ в перечень перспективных, в их числе – две от "Биокада".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.