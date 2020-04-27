Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировано 6198 новых заразившихся.

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.