Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России коронавирусом заразились 87 147 человек, в то время как в Китае, по данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано 84 338 случаев инфицирования.
За последние сутки в России зарегистрировано 6198 новых заразившихся.
Власти Китая в конце прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позднее было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. В конце марта Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции в стране в целом остановлено.
Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
В России на сегодняшний день выздоровели 7346 человек, 794 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.