Пандемия показала взаимозависимость всех стран, заявил Лавров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все последствия пандемии коронавируса еще предстоит осознать, но кризис наглядно показал взаимозависимость и взаимосвязанность всех государств, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Пока окончательное осмысление всей полноты последствий еще не пришло. Наверно, некоторые выводы уже можно сделать на данном этапе. И главный из этих выводов, на мой взгляд, заключается в том, что кризис наглядно продемонстрировал, предельно наглядно продемонстрировал, если нужно было еще кому-то что-то доказывать, взаимозависимость, взаимосвязанность всех без исключения государств, всех областей жизни современного мира", - сказал министр в ходе своей онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.