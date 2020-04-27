ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию

Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката. Архивное фото

Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ, самым важным для них является тезис о доступной и качественной медицинской помощи, свидетельствуют результаты Абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ, самым важным для них является тезис о доступной и качественной медицинской помощи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным опроса, абсолютное большинство россиян (95%) считают важной социальной поправкой в Конституцию пункт об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Важными социальными поправками в Конституцию россияне также считают признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обязанность государства обеспечить им социальную поддержку (94%); поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%); обязательную ежегодную индексацию пенсий (92%); ответственность государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).

Самой важной для россиян поправкой к Конституции РФ, касающейся защиты суверенитета страны, является поправка о защите государственной целостности и нерушимости границ (88%). На втором месте по важности (86%) - поправка, закрепляющая статус РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность.

Кроме того, большинство россиян (83%) отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за границей. Также считают важным (81%) запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами страны (81%) и приоритет Конституции РФ над международным правом (74%).

Среди поправок, касающихся убеждений наших соотечественников, россияне считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории (88%). На третьем месте - поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (86%). Важным также считают защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Кроме того, 79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей.

По данным опроса, более половины россиян (64%) считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%). Вторая по важности политическая поправка - о создании единой системы публичной власти (62%). Каждый второй (51%) считает важным расширение полномочий Государственной думы, о важности расширения полномочий Совета Федерации сообщает почти столько же россиян (49%). Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (42%).