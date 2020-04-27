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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-04-27T11:30
https://ria.ru/20200427/1570618164.html
ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570377472_0:139:2430:1506_1036x0_80_0_0_a2a28b569b3008ececae4f92f5d8ace2.jpg
РИА Новости

ВЦИОМ: большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию

11:30 27.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката
Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молодой человек в защитной маске стоит у агитационного плаката. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Абсолютное большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ, самым важным для них является тезис о доступной и качественной медицинской помощи, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, абсолютное большинство россиян (95%) считают важной социальной поправкой в Конституцию пункт об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Важными социальными поправками в Конституцию россияне также считают признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России и обязанность государства обеспечить им социальную поддержку (94%); поправку о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны (93%); обязательную ежегодную индексацию пенсий (92%); ответственность государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92%).
Конституция Российской Федерации
31 марта, 14:29Голосование по поправкам в Конституцию
ВЦИОМ рассказал о самых важных для россиян поправках в Конституцию
Самой важной для россиян поправкой к Конституции РФ, касающейся защиты суверенитета страны, является поправка о защите государственной целостности и нерушимости границ (88%). На втором месте по важности (86%) - поправка, закрепляющая статус РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность.
Кроме того, большинство россиян (83%) отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за границей. Также считают важным (81%) запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами страны (81%) и приоритет Конституции РФ над международным правом (74%).
Среди поправок, касающихся убеждений наших соотечественников, россияне считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории (88%). На третьем месте - поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (86%). Важным также считают защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Кроме того, 79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей.
Агитационный стенд за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
22 апреля, 12:57Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
По данным опроса, более половины россиян (64%) считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (64%). Вторая по важности политическая поправка - о создании единой системы публичной власти (62%). Каждый второй (51%) считает важным расширение полномочий Государственной думы, о важности расширения полномочий Совета Федерации сообщает почти столько же россиян (49%). Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (42%).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 апреля по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВЦИОМОбщество
Популярные комментарии
Если бы предложили голосовать отдельно за каждую поправку, то поправка про обнуления сроков для Путина не прошла бы. Всё остальное приемлемо. Удивляет только то, почему депутаты убрали положение о запрете иметь недвижимость за границей для чиновников, и Путин промолчал. Двойное гражданство нельзя, счета за границей нельзя а недвижимость можно....... Вот такие у нас слуги народа.
27 апреля, 11:36
Егор Новиков
4200005
Щас "забугорные эксперты" расскажут нам как все было на самом деле))
27 апреля, 11:39
ВВладимир
4000021
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