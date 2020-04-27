Проверка мемориальных комплексов завершена в Подмосковье

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госадмтехнадзор Московской области завершил проверку мемориальных комплексов, расположенных на территории региона в преддверие 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"С начала операции "Мемориал" инспекторами Госадмтехнадзора проверено 2948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья. В результате надзорных действий выявлено 356 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов. Устранено 245 различных нарушений", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам наибольшее количество нарушений зафиксировано в городских округах: Талдом, Клин, Солнечногорск, Химки, Мытищи, Пушкино, Щелково, Истра, Балашиха. Реутов, Люберцы, Раменское, Воскресенск, Ступино, Домодедово, Ленинский, Серпухов, Протвино, Пущино, Одинцово, Рузе, Волоколамск, Шаховская, Подольск, Лобня и Долгопрудный.