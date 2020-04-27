Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-04-27T11:27
https://ria.ru/20200427/1570617994.html
Проверка мемориальных комплексов завершена в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570616301_0:53:820:514_1036x0_80_0_0_5c9fcde093b581dbfc0dea1bec504741.jpg
РИА Новости

Проверка мемориальных комплексов завершена в Подмосковье

11:27 27.04.2020
118
© Фото : Госадмтехнадзор Московской областиГосадмтехнадзор проверил все мемориалы Подмосковья
Госадмтехнадзор проверил все мемориалы Подмосковья
© Фото : Госадмтехнадзор Московской области
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Госадмтехнадзор Московской области завершил проверку мемориальных комплексов, расположенных на территории региона в преддверие 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"С начала операции "Мемориал" инспекторами Госадмтехнадзора проверено 2948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья. В результате надзорных действий выявлено 356 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов. Устранено 245 различных нарушений", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
По его словам наибольшее количество нарушений зафиксировано в городских округах: Талдом, Клин, Солнечногорск, Химки, Мытищи, Пушкино, Щелково, Истра, Балашиха. Реутов, Люберцы, Раменское, Воскресенск, Ступино, Домодедово, Ленинский, Серпухов, Протвино, Пущино, Одинцово, Рузе, Волоколамск, Шаховская, Подольск, Лобня и Долгопрудный.
Новостройки в Подмосковье
24 апреля, 18:09Новости Подмосковья
Главгосстройнадзор Подмосковья возобновил итоговые проверки
000000
Новости ПодмосковьяГосадмтехнадзор Московской областиМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Валенсия будут проверять сточные воды на следы коронавируса
14:15В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек
14:14В Минкомсвязи заявили о переносе вывозного рейса из Кишинева в Москву
14:13Заразиться COVID-19 через вентиляцию нельзя, сообщили в Роспотребнадзоре
14:13Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
14:12Защита обжалует арест красноярского бизнесмена Быкова
14:11В Южной Осетии продлили ограничительные меры по коронавирусу
14:11Минкомсвязи прорабатывает меры по борьбе с домашним насилием
14:10Режим самоизоляции в Калужской области продлили до конца мая
14:08Глава МИД Украины прокомментировал отношения с США
14:05США не согласились продлить ДСНВ, заявил Рябков
14:05Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
14:03В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
14:03Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
14:02Коронавирус мутирует, заявил ученый
14:01Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
14:00В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928
13:58В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
13:57Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
13:56Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье
Лента новостейМолния