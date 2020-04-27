Проверка мемориальных комплексов завершена в Подмосковье

"С начала операции "Мемориал" инспекторами Госадмтехнадзора проверено 2948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья. В результате надзорных действий выявлено 356 различных нарушений в содержании вышеуказанных объектов. Устранено 245 различных нарушений", - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.