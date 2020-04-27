В Дагестане число заболевших COVID-19 возросло почти до тысячи человек

МАХАЧКАЛА, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Дагестане за сутки возросло на 167 человек, до 994, сообщает региональный Оперштаб.

В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что у 827 человек подтверждён диагноз COVID-19. По данным ведомства, в республике от вируса скончались 11 человек, 48 - выздоровели.

"Оперативная информация на 11.00 мск 27 апреля по республике Дагестан: 994 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+167 человек за сутки)", - говорится в релизе.

Отмечается, что всего обследовано 15 900 человек, 2451 лиц в настоящее время находятся на изоляции.

Ранее в Дагестане был введён особый режим всеобщей самоизоляции. Жителям республики было запрещено выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу по спецпропускам, поход за продуктами питания или лекарствами, вынос мусора и выгул домашних животных. После этого глава Дагестана Владимир Васильев внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" и отменил пункт о спецпропусках для работающих граждан и ряд других положений.

Васильев также утвердил перечень организаций, которые могут работать во время карантина в случае наличия положительного акта санитарно-эпидемиологического обследования.