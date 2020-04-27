Умер заболевший COVID-19 курский врач анестезиолог-реаниматолог

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Врач Игорь Татаркин, работавший анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере, скончался в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила журналистам представитель областной администрации в понедельник.
"К сожалению, Игорь Геннадьевич Татаркин скончался. Он попал в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко две недели назад. Состояние доктора было стабильно тяжелым, он находился на аппарате ИВЛ. С настройкой данных аппаратов не помогал", - сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что Татаркин работал анестезиологом-реаниматологом в Курском противотуберкулезном диспансере. Ему было 54 года.
По ее словам, мужчина скончался в воскресенье в первой половине дня. Это шестая смерть в регионе пациента с коронавирусом. Также в воскресенье скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
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