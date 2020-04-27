Умер заболевший COVID-19 курский врач анестезиолог-реаниматолог

"К сожалению, Игорь Геннадьевич Татаркин скончался. Он попал в областную инфекционную больницу имени Н.А. Семашко две недели назад. Состояние доктора было стабильно тяжелым, он находился на аппарате ИВЛ. С настройкой данных аппаратов не помогал", - сообщила собеседница агентства.