Одноклассники запускают акцию для желающих помочь в период самоизоляции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Одноклассники запустили акцию "Я помогаю". ОК предложат всем пользователям, которые хотят помочь нуждающимся в ситуации массового карантина и самоизоляции, поделиться этим в своей ленте новостей в соцсети. Для этого в ОК появился интерактивный баннер — шаблон публикации с четырьмя вариантами помощи: предложением купить продукты, выкинуть мусор, сходить в аптеку, погулять с собакой.

Присоединиться можно будет как через баннер в ленте новостей, так и из любой публикации друзей, уже поучаствовавших в акции.

Публикации будут распространяться с помощью "классов", комментариев, репостов и попадать в ленту не только к друзьям автора поста, но и к более широкому кругу людей. Например, если кто-то сделает публикацию о готовности сходить в аптеку, его пост покажется в лентах его близких и друзей, а также их знакомых. Таким образом нуждающиеся в лекарствах смогут написать в личные сообщения тому, кто выразил желание помочь.